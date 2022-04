1 Die Feuerwehr rettete Bewohnerinnen und Bewohner aus den oberen Stockwerken. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

In Brackenheim ist in der Nacht zum Samstag ein Wohnhaus in Brand geraten. Dabei wurden sechs Menschen verletzt.















Bei einem Wohnhausbrand in Brackenheim (Landkreis Heilbronn) sind sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Feuer entzündete sich in der Nacht zum Samstag aus bislang unbekannten Gründen auf dem Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch die Rauchentwicklung verletzte sich ein 67-Jähriger schwer und musste später von der Feuerwehr aus dem Gebäude geholt werden. Ein Mitglied der Feuerwehr verletzte sich beim Einsatz leicht.

Mit einer Leiter rettete die Feuerwehr Bewohnerinnen und Bewohner aus den oberen Stockwerken. Die betroffene Wohnung ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar, die anderen Wohnungen konnten nach den Löscharbeiten wieder bezogen werden. Beim Brand soll ein Schaden von insgesamt rund 100 000 Euro entstanden sein.