Brachliegendes Öl-Epple Areal: Der Tatort von Stuttgarts größtem Umweltkrimi ist ein Lost Place

Der Tatort von Stuttgarts größtem Umweltkrimi ist ein Lost Place

Nach einer aufwendigen und teuren Sanierung gilt das Epple-Areal seit gut 15 Jahren als sauber, wartet aber seitdem auf eine Nutzung.

Prozesse, sittenwidrige Verträge, Suizid: rund um das verseuchte Öl-Epple Areal in Bad Cannstatt spielte sich ein Umweltkrimi ab. Die Zukunft des Grundstücks ist ungewiss.











Nur ein Steinwurf entfernt vom Wizemann-Areal im ehemaligen Industriegebiet Pragstraße in Bad Cannstatt, in dem sich nach dem Umbau Künstler, Start-Up-Unternehmen und Kreative angesiedelt haben, liegt eine unscheinbare Brachfläche. Ein Wohnungsbau-Unternehmen wollte hier schon investieren und auch die Abfallwirtschaft Stuttgart zeigte Interesse.