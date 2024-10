Brachflächen in Aichtal: Bauland gibt es reichlich – nur bauen will keiner

1 Ein voll erschlossenes, aber unbebautes Grundstück im Aichtaler Gebiet Weckholder. Solche Baulücken gibt es in der Stadt viele. Foto: Caroline Holowiecki

In Aichtal liegen innerorts 100 000 Quadratmeter Bauland brach. Die Eigentümer wollen weder verkaufen noch bauen, obwohl die Wohnungsnot in der Region groß ist. In vielen Orten gibt es ähnliche Probleme. Welche Handhabe haben die Kommunen?











Es ist so ruhig. Kaum Autos sind an diesem Nachmittag im Aichtaler Gebiet Weckholder unterwegs. Ein Junge nutzt das, um auf einer Straße zu kicken. Viele schicke Einfamilienhäuser gibt es hier auf der Rudolfshöhe. Es ist eine attraktive Wohngegend. Dennoch liegen im Baugebiet, das vor mehr als zehn Jahren ausgewiesen wurde, etliche Grundstücke brach. Voll erschlossen. Auf zahlreichen Wiesen ragen Röhren und Kabel in die Höhe. Baurecht gibt es, es könnte also sofort losgehen.