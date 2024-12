Boxsport: Gerüchte um Comeback: Klitschko will sich nicht äußern

WM-Duell im Schwergewicht Fury über mentale Probleme: "Boxen nicht mein größter Sieg"

In Riad kommt es am Wochenende zum Rückkampf zwischen den Boxsuperstars Tyson Fury und Oleksandr Usyk. Der Brite Fury spricht vor dem Duell über seine psychischen Probleme in der Vergangenheit.