1 Popcorn landet in den Kinos nicht nur im Magen der Zuschauer, sondern auch auf dem Boden. Foto: dpa//Robert Michael

Der Film „Creed 3“, ein Boxerdrama mit spektakulären Kampfszenen, lockt in einigen Städten junge Randalierer an. Die Polizei spricht von einem „Tiktok“-Trend, von dem Stuttgart bisher verschont blieb. Wie bereiten sich die Kinos auf mögliche Gewalt vor?















In Essen hat die Polizei einen mit 440 Zuschauern voll besetzten Kinosaal geräumt, weil es während der Vorstellung von „Creed 3“ zu Ausschreitungen gekommen ist. Auch aus Bremen, Berlin, Pforzheim sowie aus mehreren französischen Städten wird Randale während der Filmvorführungen gemeldet. Die Polizei sieht diese Vorfälle im Zusammenhang mit der Kurzvideo-Plattform Tiktok. Dort posten User Filme, die zeigen, wie sie in Kinos mit Popcorn und anderen Speisen werfen, wie sie über Sitze klettern und Leinwände beschmieren. „Dass man hierdurch vielen anständigen Leuten den Abend vermiest, scheint die angehenden ‚Social Media-Stars’ und Möchtegern-, Influencer’ nicht im Geringsten zu interessieren“, erklärt ein Sprecher der Polizei in Essen.

Zahl der Sicherheitskräfte wird erhöht

Der „Tiktok“-Trend, von dem die Polizei spricht, ist in Stuttgart und in der Region noch nicht angekommen. Die Kinobetreiber ergreifen bereits Maßnahmen, um Ausschreitungen in ihren Sälen zu verhindern. „Wir erhöhen die Zahl der Sicherheitskräfte“, erklärt Heinz Lochmann, der Chef der Traumpalast-Theater. Den Film „Creed 3“, der ein junges Publikum im Alter von 16 bis 22 Jahren in Massen anlockt, will er vorerst nicht absetzen. „Wir dürfen nicht alle bestrafen, nur weil es in einigen Städten Unvernünftige gibt“, sagt Lochmann.

Für die Innenstadtkinos erklärt Margarete Söhner: „Aktuell haben wir zum Glück mit diesem Tiktok-Trend keine Probleme bei unseren Vorstellungen.“ Im vergangenen Jahr sei dank Tiktok die Nachfrage der Teenager-Zielgruppe bei „Minions“ und „Smile“ deutlich gestiegen. Kinobetriebsleiter freuen sich zwar über den neuen Ansturm der ganz jungen Filmfans, dies sei aber häufig mit einem erheblichen Mehraufwand beim Säubern verbunden. „Nur die Hälfe des Popcorns landet im Magen“, vermutet ein Kinobetreiber, „die andere auf dem Boden.“

Bei Vorfällen wird umgehend die Polizei eingeschaltet

Ein Sprecher von Cinemaxx berichtet von einem Zwischenfall in Essen, nicht aus Stuttgart und macht klar: „ Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden hat für uns oberste Priorität.“ Sollte auch in den beiden Stuttgarter Häusern randaliert werden, werde man „sofort die örtliche Polizei miteinbeziehen“.