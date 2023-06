1 In bester Verfassung: Boxer Simon Zachenhuber Foto: dpa/Gregor Fischer

Der Boxer aus Stuttgart ist enorm ehrgeizig. Am Samstag muss er in Rostock den nächsten Schritt machen.















Wer sich nach oben durchboxen will, benötigt neben großem Durchsetzungsvermögen im Ring auch hinter den Kulissen einen langen Atem. Es geht darum, sich bei möglichst vielen der vier großen Verbände (WBA, WBC, WBO, IBF) in der Rangliste gut zu platzieren, um die Chance auf große Gegner und lukrative Kämpfe zu bekommen. Das ist kein ganz einfacher Weg, weshalb Simon Zachenhuber nach 20 Siegen in 20 Kämpfen froh ist, dass es an diesem Samstag in Rostock für ihn gleich um zwei EM-Gürtel geht – bei der WBA und der IBF. Wichtiger als die Titel ist dem ehrgeizigen Niederbayern, der in Stuttgart lebt und trainiert, dass er es in der Rangliste beider Verbände unter die besten 15 schaffen kann. Sofern er Armen Yepremyan schlägt.