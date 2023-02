1 Felix Sturm (re.) wurde von Sükrü Altay gefordert. Foto: Baumann

Felix Sturm schlägt in der Stuttgarter Porsche-Arena Sükrü Altay nach Punkten – und erklärt anschließend sein Rezept für eine erfolgreiche Zukunft seiner Sportart: Kommt es bald vermehrt zu Duellen von Ex-Weltmeistern?















Ein Boxkampf ist stets ein Treffen der großen Namen. Auch beim Auftritt von Felix Sturm (44) in der Stuttgarter Porsche-Arena wurden Erinnerungen an die guten alten Zeiten wach. Gleich mehrere Ex-Weltmeister tummelten sich am Ring: Arthur Abraham (42/letzter Kampf im April 2018), Marco Huck (38/August 2020) und Firat Arslan (52/Abschiedskampf in Planung), dazu der legendäre Roy Jones junior (54/Februar 2018), der Ende der 90er Jahre als bester Boxer der Welt galt. Warum dies interessant ist? Weil Felix Sturm einen ganz eigenen Blick auf die Zukunft seiner Sportart hat.