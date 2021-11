1 Bov Bjergs spielte bei seiner Lesung lustvoll mit der Sprache. Foto: Roberto Bulgrin

Mit seinen Sprachspielen überzeugte der Autor Bov Bjerg bei seiner Lesung in Esslingen ebenso wie mit seiner sympathischen Art.















Esslingen - Er ist auf der Kabarettbühne ebenso zuhause wie in der Literatur. Mit seinem ansteckenden Lächeln fand Bov Bjerg bei den Literaturtagen LesART schnell einen Draht zum Publikum im Kronensaal der Kreissparkasse, deren Stiftung das Literaturfestival unterstützt. Und das, obwohl er die dunkle Seite von Menschen nach außen kehrt. Mit seiner Lesung schloss der Autor, der in Heiningen am Fuße der Schwäbischen Alb aufgewachsen ist, einen Kreis. Denn er las nicht nur aus seinem 2020 erschienenen Roman „Serpentinen“, mit dem er den Sprung auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises schaffte. Auch seinen unbekannten Roman „Deadline“, der 2008 erschienen ist, stellte er vor.