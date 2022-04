1 Eberhard Schenk setzt zum „Carreau sur place“ an – und trifft. Foto: /Herbert Rudel

Auf den Wiesen spielen Kinder, während die Eltern auf den Bänken rundherum sitzen, die Abendsonne genießen und sich unterhalten. Auch das Boulodrôme an der Esslinger Burg ist gut besucht. Wie fast immer bei so einem Wetter. Auffällig ist allerdings, dass auf der fein geschotterten Fläche die Farbe blau regiert, was daran liegt, dass die schweren Metallkugeln nicht einfach nur aus Spaß an der Freude geworfen werden. Vielmehr geht es um wichtige Punkte für die Tabelle der Oberliga Neckar-Alb – und zwar zwischen den beiden Teams des Bouleclub Esslingen, was die Shirts und Westen im hellen Blau erklärt.