Bottwartal-Marathon: Sven Heinle siegt zum zweiten Mal – und schlägt seine eigene Bestzeit

Als wäre es nichts, kommt Sven Heinle gegen 12 Uhr mittags durch Steinheim gelaufen – dabei hat er zu diesem Zeitpunkt bereits um die 40 Kilometer hinter sich gebracht. Überglücklich überquert er die Ziellinie – und muss dann doch erst mal zu Atem kommen. Ein Marathon ist eben doch ein kraftraubender Akt. Auch wenn der in Heinles Erzählungen, verglichen mit seinen Erfahrungen aus dem Vorjahr, fast nach einem Spaziergang klingt.

„Laufen boomt.“ Das hat der Leiter des Orga-Teams, Holger Bäßler, dieses Jahr am eigenen Leib erfahren. „Wir haben so viele Teilnehmer wie noch nie“, erzählt er. Schon bei den Kinderläufen am Samstag war die hohe Teilnehmerzahl auffällig, zusammen mit den Erwachsenen am Sonntag sind die Zahlen noch mal richtig durch die Decke geschossen. „Etwa 3500 waren es 2024 insgesamt, dieses Jahr kommen wir geschätzt auf 4800.“

500 Anmeldungen mehr allein für den Halbmarathon

Der Lauf mit den meisten Teilnehmern sei grundsätzlich der Halbmarathon, „allein dafür hatten wir 500 Anmeldungen mehr“. Die Startplätze waren damit bereits im Vorfeld komplett ausgebucht.

Das Teilnehmerfeld überzeugte aber längst nicht nur mit Quantität, sondern genauso mit Qualität: In allen drei großen Läufen, dem Urmensch-Ultralauf (52 Kilometer), dem Marathon (42 Kilometer) und dem Halbmarathon (21 Kilometer) konnten die Sieger die Bestzeiten aus den Vorjahren alle unterbieten – im Fall von Sven Heinle war es sogar die eigene.

Der Marathon-Läufer schaffte es in genau 2:27:35 Stunden ins Ziel – damit knappe sieben Minuten vor dem Zweitplatzierten Thomas Bosch und 13 Minuten vor Andreas Volk – und schlug seine eigene Bestzeit von 2024 um ebenfalls rund sieben Minuten.

Mit dem Ergebnis ist der ITler, der den Sport nur in seiner Freizeit betreibt und unter anderem für den SV Ludwigsburg in der 2. Bundesliga beim Triathlon antritt, mehr als zufrieden. Für ihn ist das erst sein zweiter Marathon überhaupt. „2024 habe ich ihn beim ersten Mal schon gewonnen, aber das war wirklich hart“, erzählt er. „Ich bin zwischendurch oft gestanden und habe so gelitten.“ Für dieses Jahr habe er sich deutlich besser vorbereitet – mit sichtbarem Erfolg. „Es lief perfekt, besser hätte ich es mir kaum wünschen können.“

Den noch mal knapp zehn Kilometer längeren Urmensch-Ultralauf konnte Sven Schauerhammer für sich entscheiden (3:41:23 Stunden), hinter ihm folgten Cornelius Theus und Philipp Nothof. Gleich darauf, und damit auf Platz 4 in der Gesamtwertung, schaffte es eine Frau durchs Ziel – mit einer Zeit von 3:53 Stunden. Für Maria Elisa Legelli, die extra aus dem Allgäu dafür angereist ist, ein ganz besonderer Erfolg. Denn sie war nicht nur zum ersten Mal beim Ultralauf dabei, es ist zudem der längste Lauf, den sie überhaupt je absolviert hat. „Ich bin richtig stolz, es in unter vier Stunden geschafft zu haben.“

Auf dem Sigertreppchen zum Halbmarathon fand sich dann immerhin ein bekanntes Gesicht wieder: Emil Fast, der Gewinner aus dem Vorjahr, erreichte diesmal den dritten Platz. Vor ihm kamen Fabian Kraft und als Gewinner Julian Großkopf durchs Ziel. Dieser konnte die Bestzeit von Fast von 2024 um mehr als sechs Minuten schlagen und erreichte das Ziel in gerade mal einer Stunde und sechs Minuten.