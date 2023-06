1 Alexander Zverev musste seinen Start beim Rasenturnier in Stuttgart verletzungsbedingt absagen. Foto: AFP/THOMAS SAMSON

Bei den Boss Open in Stuttgart wird Alexander Zverev fehlen. Der Tennis-Olympiasieger musste den Start beim Rasenturnier nach seiner Oberschenkelverletzung während der French Open absagen.















Alexander Zverev hat nach seiner Oberschenkelverletzung während der French Open den Start beim Rasenturnier in Stuttgart abgesagt. „Das lässt meine körperliche Verfassung leider jetzt nicht zu“, sagte der Tennis-Olympiasieger in einer Mitteilung der Organisatoren am Samstag. „Dabei habe ich mich schon sehr auf das Turnier und die besondere Atmosphäre am Weissenhof gefreut.“

Der 26-Jährige hatte sich beim Sandplatzklassiker in Paris im letzten Training vor der Halbfinalniederlage gegen den Norweger Casper Ruud eine leichte Zerrung im Oberschenkel zugezogen. Zverev verpasste den Sprung ins Endspiel durch das 3:6, 4:6, 0:6 am Freitagabend deutlich. Für das ATP-Turnier in Stuttgart, bei dem am Montag die Partien im Hauptfeld beginnen, hatte er eigentlich eine Wildcard erhalten. Vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (3.-16. Juli) ist Zverev als Nächstes im westfälischen Halle gemeldet.