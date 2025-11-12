Bosch, Mercedes, Breuninger und Co.: Wer die Weihnachtsparty streicht – und wo noch gefeiert wird

Hauptbahnhof Softwarefehler zwingt Bahn zu zweiter Sperrung in Köln

Dass die Bahn ab Freitag den Kölner Hauptbahnhof sperrt, sorgt bei Reisenden schon jetzt für Unmut. Nun ist klar: Es wird nicht die einzige Sperrung bleiben - wegen eines Softwarefehlers.