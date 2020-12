Säureaustritt in Firmenhalle – zehn Arbeiter in Klinik

1 Bei Bosch in Reutlingen ist es am Donnerstag zu einem Säureaustritt gekommen. Foto: 7aktuell.de/Renz I./7aktuell.de | Renz I.

Auf einem Gelände der Firma Bosch in Reutlingen ist es am Donnerstagabend zu einem Säureaustritt gekommen, bei dem mehrere Arbeiter verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurden.

Reutlingen - Nach einem Säureaustritt in einer Halle auf einem Gelände der Firma Bosch in der Tübinger Straße in Reutlingen sind mehrere Menschen ins Krankenhaus gekommen. Entsprechende Detektoren meldeten am Donnerstagabend den Austritt von Flusssäure, wie die Polizei mitteilte.

Die Mitarbeiter wurden zum Verlassen der Halle aufgefordert. Zwei von ihnen kamen in Kontakt mit der Säure und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Acht weitere kamen ebenfalls zur Beobachtung in eine Klinik, weil der Verdacht bestand, dass sie Dämpfe eingeatmet hatten. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge bei keinem der Arbeiter. Auch eine Gefahr für die Bevölkerung könne ausgeschlossen werden.

Ursache vermutlich menschliches Versagen

Ein Sprecher der betroffenen Firma Bosch sagte der „Südwest Presse“, es seien keine Dämpfe nach außen ausgetreten. „Wir gehen davon aus, dass menschliches Versagen die vermutliche Ursache ist“, wurde der Unternehmenssprecher zitiert. „Wir arbeiten eng mit den Behörden zusammen, um rasch die endgültige Unfallursache zu klären.“

Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstand, war zunächst unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte die Werkfeuerwehr die Halle über Nacht durchlüften.