Bosch Home Comfort Wernau: Wärmepumpen live – beim Tag der offenen Tür in Wernau

1 Auch eine Wärmepumpen-Hybrid-Lösung, wie sie hier Michael Bühler (links) und Michael Staudinger zeigen, wird in Wernau zu sehen sein. Foto: Ines Rudel

Am Freitag, 26. September, zwischen 12 und 16 Uhr präsentiert Bosch Home Comfort in der Junkerstraße 24 in Wernau seine Wärmepumpen der interessierten Öffentlichkeit.











Link kopiert

Die Heiztechnikmarke Bosch Home Comfort veranstaltet am Freitag, 26. September, in ihrem Trainingszentrum in Wernau einen Tag der offenen Tür. Interessierte Endkundinnen und Endkunden haben in der Junkerstraße 24 von 12 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich von den Bosch-Profis sowie von ausgewählten Fachpartnern aus der Region zum Thema Wärmepumpe beraten zu lassen.

Ob Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe oder Luft-Luft-Wärmepumpe: Die gesamte Bandbreite sowie die Einsatzgebiete der verschiedenen Wärmepumpenmodelle werden vorgestellt. Dazu halten Expertinnen und Experten Fachvorträge und geben Antworten zu den Themen Technik, Aufstellort und Lautstärke sowie zu Kosten und Effizienz. Wer sich für ein sogenanntes Split-Klimagerät interessiert, kann die Gelegenheit ebenfalls nutzen und sich umfassend informieren.

Wertgutschein für Interessierte

Zugegen sind auch die Vertreter von Installationsbetrieben aus der Region, die zu den individuellen Anforderungen eines Wärmepumpen-Projekts beraten und ein persönliches Angebot erstellen. Wer sich nach der persönlichen Beratung und der unverbindlichen Angebotsanfrage weiterhin für eine entsprechende Anlage interessiert, erhält einen Wertgutschein in Höhe von 250 Euro auf eine neue Wärmepumpe von Bosch Home Comfort.

Die Teilnahme an der Veranstaltung, bei der auch für kleine Snacks und Getränke gesorgt sein wird, ist kostenlos. Jedoch ist eine Vorab-Registrierung unter der Internetadresse: t1p.de/qwph8 erforderlich.