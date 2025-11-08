Bosch Home Comfort in Wernau: Automatisierung: Bei Bosch in Wernau passiert schon viel „von alleine“
8
Michael Staudinger, Standortleiter von Bosch Home Comfort in Wernau, ist stolz auf das Automation Lab. Foto: Markus Brändli

Bei Bosch Home Comfort in Wernau schreitet die Automatisierung voran. Viele Anwendungen werden noch getestet, unterstützen aber auch längst in der täglichen Arbeit.

Ein Hubwagen mit grauen Boxen aus dem Lager wird von einem jungen Bosch-Mitarbeiter – wie man das eben so kennt – in die Montage geschoben. Ein kleines Stück weiter fahren zwei Hubwagen-Kufen von ganz alleine durch die Wernauer Logistikhalle, holen sich eine Palette mit den gleichen grauen Kisten selbstständig ab und bringen sie dorthin, wo sie hin sollen.

