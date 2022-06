Bosch Boxberg Klassik Oldtimer-Rallye begeistert Teilnehmer und Zuschauer

Die Bosch Boxberg Klassik lässt Herzen von Oldtimer-Fans höher schlagen. Am Samstag machten sich rund 300 Teilnehmer in 150 historischen Fahrzeugen von Stuttgart auf den Weg nach Abstatt. Am Sonntag geht’s nach Boxberg weiter. Wir haben die Bilder vom Start.