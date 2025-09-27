Bosch-Beschäftigte fragen sich: Soll ich die Abfindung annehmen?

Soll ich die Abfindung annehmen?

1 In Waiblingen protestierten Bosch-Beschäftigte gegen die Streichung ihrer Arbeitsplätze. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Der Konzern streicht allein in Deutschland 13.000 zusätzliche Stellen, vor allem in der Region. Viele von ihnen dürften Abfindungsangebote erhalten. Wie geht man damit um?











Mit dem massiven Programm, durch das Bosch 13.000 zusätzliche Stellen einsparen will, dürften viele Beschäftigte einen sogenannten Aufhebungsvertrag vorgelegt bekommen. Dies ist aus Sicht des Unternehmens eine Möglichkeit, sich gegen die Zahlung einer Abfindung rechtssicher von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu trennen – solange diese zustimmen.