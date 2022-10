1 Etwa 350 Fans des VfB Stuttgart wurden noch vor dem Spiel in Dortmund wieder nach Hause geschickt. Foto: dpa/Alex Talash

Der Besuch des Auswärtsspiels bei Borussia Dortmund hat für einige Anhänger des VfB Stuttgart möglicherweise ein Nachspiel.















Die Dortmunder Polizei sieht sich in ihrem harten Vorgehen gegen Teile der Stuttgarter Anhänger vor dem Bundesligaspiel am Samstag bei Borussia Dortmund (0:5) bestätigt. Am Montag veröffentlichte sie ein Foto von sichergestellter Passivbewaffnung, unter anderem von Mundschutz, Sturmhauben und Handschuhen. Das Mitführen zeige ein „relativ eindeutiges Bild“, mit welchen Absichten die Fans nach Dortmund gekommen und warum sie von der Polizei noch vor Anpfiff wieder in ihren Bussen aus der Stadt geleitet worden seien, hieß es in einer Mitteilung.

Auf Nachfrage erklärte ein Polizeisprecher, dass wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt werde. Mehreren Anhängern droht eine Anzeige – auch wegen Sachbeschädigung. In der Kneipe, in der die Fans festgesetzt wurden, ging nach Angaben der Polizei „sehr viel kaputt“.

Fans reagieren mit Unverständnis

Viele Fans reagierten im Internet mit Unverständnis auf das ihrer Meinung nach völlig unverhältnismäßige Vorgehen der Beamten gegen die etwa 350 beteiligten Fans. Die Stuttgarter Fanbetreuung will sich erst ein vollständiges Bild von den Vorgängen machen, ehe man sich dazu äußere, hieß es am Montag.