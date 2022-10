1 Früher wie heute beste Kumpels – früher in Weinstadt, heute in Dortmund. Wer das ist, lesen Sie im Text. Foto: Instagram

Zwei BVB-Verteidiger sind seit Kindheitstagen im Remstal beste Freunde – und treffen nun erstmals gemeinsam als Profis auf den VfB. Die Mutter des einen wird währenddessen in ihrer Fankneipe in Cannstatt Bier zapfen.















Das Karlseck in Cannstatt ist eine Institution bei VfB-Fans. Die Eckkneipe an der Daimlerstraße ist vor Heimspielen proppenvoll, der Anhang stärkt sich auf dem Weg ins Stadion gerne mit ein paar Kaltgetränken und legt so einen letzten Stopp ein beim Fußmarsch in Richtung Arena. Auch wenn die Stuttgarter auswärts ranmüssen, kann sich das griechische Wirtshausehepaar Papadopoulos über mangelnden Zulauf nicht beklagen, denn dann gehen die Fans nicht weiter ins Stadion – sie bleiben sitzen und schauen sich das Spiel des VfB auf den Kneipenfernsehern an.