Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart: „Das war ein Big Point“

Nach dem 1:0 des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga spielte der VfB Stuttgart gegen das Team von Borussia Dortmund mit 1:0 gewonnen und den dritten Tabellenplatz zementiert. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wie wir hier aufgetreten sind, macht mich stolz. Die Jungs haben das Herz in die Hand genommen. Es war heute ein wichtiger Schritt. Wir sind aber gut beraten, uns schnell wieder auf das nächste Spiel gegen Frankfurt zu konzentrieren.“

BVB-Trainer Edin Terzic: „Es ist ein enttäuschendes Gefühl, dass wir dieses Spiel verlieren. Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt, als in den beiden anderen Spielen gegen den VfB und hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Unser Blick muss schnell nach vorne gehen, denn am Mittwoch wartet die nächste wichtige Aufgabe auf uns.“

VfB-Spieler Jamie Leweling: „Ich glaube, ich habe heute mein bestes Spiel für den VfB Stuttgart gemacht. Vielleicht sogar meiner Karriere.“

VfB-Spieler Angelo Stiller: „Meine Rolle als Innenverteidiger hat sich über die Woche ergeben und hat im Spiel auch ganz gut geklappt. Meine Mitspieler und das Trainerteam sprechen mir viel Mut zu. Deswegen habe ich auch heute versucht, das Spiel wie immer anzugehen. Als Mannschaft wollen wir auch in der nächsten Woche gegen Frankfurt punkten.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Das war heute ein Big Point. Vielleicht in einer der am härtesten Partien in dieser Saison für uns. Mit dem personellen Engpass, den Umstellungen, in der Halbzeit mussten wir dann nochmals umstellen nach der Verletzung von Vagnoman. Wie die Mannschaft das aufgefangen hat, war beeindruckend. Man hat gemerkt, dass diese Partie heute eine gewisse Bedeutung hat. Bei beiden Mannschaften. Besonders zu erwähnen ist finde ich, wie die Fans uns heute durch die Partie getragen haben, wie sie uns gepusht haben. Das war herausragend.“

VfB-Spieler Alexander Nübel: „In der ersten Hälfte hatten wir etwas Glück. In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht, sodass kaum Gefahr vor unserem Tor entstanden ist. Der Sieg geht daher auch insgesamt in Ordnung. Natürlich ist ein Sieg gegen Dortmund was besonderes für mich. Ich schaue fast jedes Spiel von Schalke an und bin großer Fan des Vereins.“

