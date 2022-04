1 Kurioser Polizeieinsatz in Borken (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Einen angetrunkenen 15-Jährigen am Steuer des Autos seiner Mutter haben Polizisten in Borken gestoppt. Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mitteilte, war er Beamten in der Nacht wegen seiner „unsicheren Fahrweise“ aufgefallen. Sie hielten das Fahrzeug an.

„Wie altersbedingt zu erwarten, verfügte der Borkener nicht über die nötige Fahrerlaubnis für das Fahrzeug seiner Mutter“, erklärte die Polizei lakonisch. Außerdem sei der Jugendlichen alkoholisiert unterwegs gewesen. Ein Atemtest habe einen Wert von 0,9 Promille ergeben. Gegen den 15-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren.