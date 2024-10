Boogie-Woogie im Kreis Esslingen: Warum der Rock ’n’ Roll für sie von gestern ist

1 Tanzen mit Stil: Bei den Candy Sticks stimmt das 1950er-Jahre-Gesamtbild. Foto: privat/Candy Sticks

Die Candy Sticks tanzen aus der Reihe. Sie tanzen oldschool. Der Boogie-Woogie ist ihr Lebensrhythmus, die Musik der 1950er Jahre ihr Lebenselixier. Bei der Oldie Night können auch andere in dieses Lebensgefühl mit hineinhören.











Diese Männer sind multitaskingfähig. Sie können viele Dinge gleichzeitig erledigen: die Musik erkennen, den Takt halten, in die Schrittfolge reinkommen, den Takt halten, die Dame führen, Figuren ausführen, immer noch den Takt halten. Das alles und noch viel mehr, sagen männliche Mitglieder der Boogie-Woogie Candy Sticks, müssen sie auf die Reihe bekommen. Mitleid mit den derart geforderten Allroundern ist aber unangebracht: Denn sie lieben es, zumindest beim Tanzen den Takt vorgeben zu dürfen. Der Boogie-Woogie ist ihre Lebensmelodie – und andere dürfen auch einmal reinhören. Am Samstag, 12. Oktober, veranstaltet der Tanzclub in der Gemeindehalle in Deizisau seine Oldie Night.