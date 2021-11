8 Die Polizei hat Freitagmorgen mit der Evakuierung begonnen. Foto: A. Rosar

Stuttgart - Die Polizei hat mit der Evakuierung um die Baustelle an der Stuppacher Straße begonnen. Dort wurde am Donnerstag bei Bauarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Rund 5000 Menschen in Zuffenhausen sind davon betroffen und müssen am Freitagmorgen nicht nur früh aus den Federn, sondern dann auch noch gleich aus dem Haus.

Die Polizei ist mit Durchsagen im Bezirk unterwegs und ruft dazu auf, den Gefahrenbereich zu verlassen, wie ein Sprecher der Polizei um kurz nach 7 Uhr am Freitag erklärt. Der Einsatz verlaufe bislang planmäßig.

Die etwa 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe soll der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg am Morgen entschärfen und dann abtransportieren. Eine Liste der betroffenen Straßen findet sich auf der Homepage der Stadt Stuttgart im Netz. Zudem wird die Polizei am Morgen mit Durchsagen im Bezirk unterwegs sein.

Die Sporthalle dient als Anlaufstelle

Wer für die Dauer der Entschärfung und Bergung der Bombe keine Möglichkeit hat, bei der Familie oder im Freundeskreis unterzukommen, kann in die Sporthalle an der Haldenrainstraße gehen. Diese steht – unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen – als Aufenthaltsraum zur Verfügung. Kranke oder in der Mobilität eingeschränkte Menschen können vom Rettungsdienst abgeholt werden. Da auch zwei Stadtbahnlinien und eine Buslinie durch den betroffenen Bereich fahren, muss im öffentlichen Nahverkehr mit Behinderungen und Ausfällen gerechnet werden.