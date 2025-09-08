Bombe bei Bauarbeiten gefunden: A81 wird auf Höhe Sindelfingen für Entschärfung voll gesperrt

1 Die Bombe wurde bei Bauarbeiten gefunden. Foto: SDMG

Auf der A81 im Kreis Böblingen wird am Montagabend eine Bombe gefunden. Für die Entschärfung wird die Autobahn in beide Richtungen vollgesperrt.











Im Bereich der A81 bei Sindelfingen im Kreis Böblingen ist am Montagabend mutmaßlich eine Bombe gefunden worden. Wie die Stadt Sindelfingen in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde das „Kampfmittel“ bei Bauarbeiten zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Böblingen/Hulb gefunden.

Nach Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) im Regierungspräsidium Stuttgart besteht aktuell keine Gefahr.

Vollsperrung der A81: Bombenentschärfung für 22.30 Uhr geplant

Die Entschärfung der Bombe ist laut Pressemitteilung für 22:30 Uhr geplant. Hierfür wird den Angaben zufolge die Autobahn ab 22 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird jeweils ab der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen und Böblingen-Hulb aus- bzw. wieder eingeleitet. Verkehrsteilnehmer müssen sich laut Stadt ab 21.30 Uhr auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen.

Die Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Foto: SDMG

Die Bevölkerung von Sindelfingen ist laut der Stadt, bis auf wenige Ausnahmen auf dem Flugfeld, von der Maßnahme nicht betroffen. Die betroffenen Personen wurden oder werden demnach informiert. Die Bevölkerung von Böblingen sei nicht betroffen.

Für Fragen steht Bürgern eine Hotline unter 07031/95405-75 zur Verfügung.