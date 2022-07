So war die Stimmung am ersten Abend

1 Das Bohneviertelfest 2022 in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Donnerstag hat das Bohnenviertelfest in Stuttgart gestartet. Es ist es schon am ersten Abend bei entspannter Stimmung gut voll gewesen. Ein Besuch.















Beim Bohnenviertelfest ist am Donnerstagabend von Anfang an Schlangestehen angesagt. Die Dinnede am Festanfang an der Rosenstraße sind begehrt, entsprechend lang muss man warten. Aber im entspannten Gespräch mit Freunden, die Flasche Bier oder Limonade in der Hand, lässt sich die Schlange bei 28, 29 Grad auch um 19 Uhr noch gut aushalten.

Kaum hat das Fest am Donnerstag um 18.30 Uhr nach den langen Corona-Jahren offiziell begonnen, ist es auch schon voll. Das Weinhaus Stetter hat wirklich viel Platz draußen auf der Rosenstraße und im Hof, aber kurz nach sieben sind die meisten Plätze schon von den vielen Stammgästen belegt. Am ersten Festabend ist schon um 22 Uhr Schluss, da muss man sich ranhalten mit dem Genuss.

Zeit für Genuss

Apropos Genuss. Das Glas oder die Flasche in der Hand sind bei dem Flanierfest Standard, die Getränke- und Essenspreise in der aktuellen Situation wohltuend menschenfreundlich. Von einer guten Roten im Brötchen mit Senf für 3,50 Euro kann man zum Beispiel im Stadion oder auf dem Wasen nur träumen, beim La Bruschetta an der dort mit einem pinkfarbenen Teppich belegten Weberstraße gibt es Pizzen aller Art für unter zehn Euro, beim Stetter kann man aber auch Schweinsbäckle mit Spätzle für 12 Euro genießen, beim Zauberlehrling 180g Rib Eye Burger vom Staufenrind für 15 Euro. Und Chef Axel Heldmann hat dort alle Hände voll zu tun an der Kasse. Heldmann ist auch der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Bohnenviertel, der das Fest veranstaltet.

Man trifft sich beim Bohnenviertelfest in den Altstadtgassen, das war schon lange vor Corona so und ist jetzt vielleicht sogar noch wichtiger geworden. Gastro-Urgestein Johannes Zeller ist schon früh unterwegs, schaut seinem Sohn beim Dinnede-backen zu und trifft hier und da viele Bekannte, auch aus der „jüngeren“ Gastroszene, wie das Stiege 4-Team mit seinen Limonaden und Longdrinks samt hausgemachten Bio-Sirups. Und Jana Heimel ist jetzt auch sehr glücklich mit „Stuttgart by Bike“ im Bohnenviertel angekommen, nachdem sie lange nach einer neuen Basis für ihre Rad-Station gesucht hatte. Ihre Stadttouren per Zweirad sind gefragt - und auch das jüngste Forschungsprojekt der Wirtschaftsprofessorin, die Fortsetzung von PendlerRad auf Bundesebene, stößt bei den überregionalen Medien auf großes Interesse.

Das schönste Stadtfest Stuttgarts?

Keine Frage, das Bohnenviertelfest ist das schönere Stadtfest. Oder eigentlich überhaupt das Stadtfest in Stuttgart, wo sonst kann man durch enge alte Gassen flanierend so schön feiern und vielleicht auch den einen oder anderen kleinen Laden dabei neu entdecken. Da muss man sich vor keinem anderen Fest verstecken, egal ob sie Sommerfest heißen und/oder den Stuttgarter Stadtfest-Titel für sich beanspruchen, zumal deren Halbwertszeit - wie in diesem Jahr ja zu erleben - dann offenbar doch begrenzt ist.

Nur an der Abstimmung der unterschiedlichen Musikangebote auf doch relativ engem Raum könnte man vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Wenn der DJ im Peeches Jule und ihrer Band auf der Bühne kaum 100 Meter weiter Sound-Konkurrenz macht - ganz abgesehen von den vielen anderen Musikangeboten - kommt es dazwischen schnell zu einem wüsten Musikmix samt Klangbrei. Aber das lässt sich bestimmt leicht entzerren. Im Bohnenviertel wird auch am Freitag- und Samstagabend noch gefeiert, das Wetter soll halten und sommerlich bleiben.