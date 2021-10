Das Planspiel Börse ist gestartet, ab jetzt können sich alle Interessierten unter www.planspiel-börse.de registrieren.















Gerade in konjunkturell unsicheren Phasen und in Zeiten niedriger Zinsen wird Wertpapiersparen mehr denn je interessant. Planspiel Börse ist das bundesweit größte Wertpapierplanspiel. Mit einem Depotstartguthaben von virtuellen 50.000 Euro können die Spielerinnen und Spieler lernen, wie Aktienmärkte funktionieren. Gewinne und Verluste erscheinen auf dem Depotauszug und machen damit das Börsengeschehen real erlebbar.

Die Eßlinger Zeitung und ES-TV werden gemeinsam mit der Kreissparkasse Essingen-Nürtingen drei Teams über die Dauer des gesamten Wettbewerbs begleiten. Wer sich als Team bewerben möchte, sollte bereit sein, uns einmal im Monat ein Video über den persönlichen Spielverlauf zukommen lassen. Die Esslinger Zeitung und ES-TV berichten wärend des gesamten Projekts über die einzelnen Teammitglieder und über das Team, die Videos werden prominent in unseren Social-Media-Kanälen präsentiert und jedes Teammitglied erhält unabhängig vom Erfolg des Teams am Ende des Spielzeitraums 500 Euro. Darüber hinaus locken am Ende attraktive Geldpreise.

Sie haben Interesse? Weitere Informationen und das Bewerbungsformular finden sie hier.