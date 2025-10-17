Börse in Frankfurt: Dax geht auf Talfahrt und sackt unter 24.000 Punkte

1 Der Dax geht auf Talfahrt. Foto: AFP/DANIEL ROLAND

Kurz nach dem Handelsbeginn an der Börse sackt der deutsche Leitindex um 2,1 Prozent auf 23.757 Punkte ab. Die Einzelheiten.











Link kopiert

Der Dax hat am Freitag kräftig nachgegeben. Kurz nach dem Handelsbeginn an der Börse sackte der deutsche Leitindex um 2,1 Prozent auf 23.757 Punkte ab. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen büßte 1,9 Prozent auf 29.463 Punkte ein. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, verlor 1,6 Prozent auf 5.565 Punkten.

In den USA hatte am Vorabend die Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken die Anleger an der Wall Street verschreckt. Zwei Kreditinstitute gaben Probleme mit Krediten bekannt. Nachdem bereits die asiatischen Börsen darauf negativ reagiert hatten, folgten nun die europäischen Börsen.

Handelskonflikt sorgt für Korrektur

„Die Angst vor einer neuen Krise ist zurück. Und mit den Problemen der beiden Regionalbanken in den USA ist ein neuer potenzieller Krisenauslöser dazugekommen“, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Noch vor etwas mehr als einer Woche war der Dax, vom Boomthema Künstliche Intelligenz (KI) getrieben, auf ein Rekordhoch von 24.771 Punkten gestiegen. Der wieder verstärkt aufgeflammte Handelskonflikt zwischen den zwei weltgrößten Volkswirtschaften USA und China sorgte aber gleich darauf für eine erste Korrektur.