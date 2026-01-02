3 Rund 25 Erwachsene und 15 Kinder sammelten Müll. Foto: Roberto Bulgrin

Engagierte Esslinger haben am Freitag Müll der vergangenen Silvesterfeierlichkeiten aufgesammelt. Es kam viel zusammen.











Böller, Raketen, allerlei Verpackungen: Nach vielen kleinen privaten Neujahrspartys in Esslingen sind die Überreste der Knallereien noch immer sichtbar. Gerade an beliebten Aussichtspunkten ist so mancher Müll liegen geblieben. In den Esslinger Stadtteilen Wäldenbronn, Hohenkreuz, Serach und Obertal hat der entsprechende Bürgerausschuss am Freitag deshalb zum großen Aufräumen aufgerufen. Etwa 25 Erwachsene und 15 Kinder sammelten von 10 bis 12 Uhr in kleinen Trupps Abfall auf.

„Wir finden es nicht in Ordnung, wenn die Leute wild herumböllern und ihren Dreck nicht wegmachen“, sagt die Vorsitzende des Bürgerausschusses Gaby van der Blom. Mit Plakaten, Flyern und auf Social Media hat der Ausschuss auf die erstmalige Aktion aufmerksam gemacht – angestoßen wurde sie von einem Mitbürger, Nico Clauß.

„Wir wollen die Leute zur Eigenverantwortung motivieren“, erklärt van der Blom ihren Antrieb und weiter: „Ich bin so erzogen worden, dass man hinter sich aufräumt. Man muss mit positiven Impulsen vorangehen.“ Die Stadt Esslingen unterstützte die Aktion mit Eimern, Zangen und Handschuhen. Am Ende hat der Aufräumtrupp 34 Säcke mit Silvesterabfall gefüllt.