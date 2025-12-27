Böblingen: Technischer Defekt löst Brand in Mehrfamilienhaus aus – 50.000 Euro Schaden

11 Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Böblingen im Einsatz. Foto: SDMG / Dettenmeyer

In einem Mehrfamilienhaus in Böblingen ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.











Ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro und eine aufreibende Nacht für die Anwohner sind die Bilanz eines Brands in einem Mehrfamilienhaus in Böblingen.

Wie die Polizei mitteilt, setzte ein Bewohner des Hauses in der Stuttgarter Straße am Samstag einen Notruf ab, nachdem er offenes Feuer und eine starke Rauchentwicklung in seiner Küche festgestellt hatte. Sämtliche Löschversuche schlugen fehl, sodass dem Bewohner nichts anderes übrig blieb als die Wohnung zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Der Mann blieb unverletzt.

Technischer Defekt war Brandursache

Die alarmierten Rettungskräfte konnten den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einem Küchengerät aus.

Laut Angaben der Polizei ist die Wohnung bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden in der Brandwohnung wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Böblingen im Einsatz.