1 Am Böblinger Bahnhof fielen Schüsse (Archivbild). Foto: imago images/Eibner

Nach Angaben der Polizei hat am Dienstag ein bislang unbekannter Mann am Bahnhof in Böblingen mehrere Schüsse abgegeben. Was bislang bekannt ist.















Am Bahnhof in Böblingen hat am Dienstag laut Polizei ein bislang unbekannter Mann mehrmals auf den Boden geschossen. Die Spuren legten nahe, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte, wie die Bundespolizeiinspektion Stuttgart auf Nachfrage mitteilte.

Verletzte habe es vor Ort laut dem Sprecher nicht gegeben. Laut Mitteilung sei es gegen 14.10 Uhr am Bahnsteig 1 zum Streit zwischen mehreren Personen gekommen. An der verbalen Auseinandersetzung seien „vier bis fünf Personen aufwärts“ beteiligt gewesen.

Bundespolizei sucht nach Zeugen

Nach den Schüssen seien die Personen geflüchtet. Worüber gestritten worden sein soll, wisse man noch nicht, sagte der Sprecher der Bundespolizei. Die Hintergründe seien Teil der Ermittlungen. Eine der beteiligten Personen soll ein etwa 1,70 Meter großer Mann mittleren Alters mit kurzen dunklen Haaren sein. Zur Tatzeit trug er wohl eine schwarze Jacke, ein helles kariertes Hemd, eine blaue Hose und dunkle Schuhe.

Einsatzkräfte hätten im Anschluss verschiedene Personen kontrolliert. Ob darunter eine beteiligte Person war, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer 0711/870350 zu melden.