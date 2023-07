11 Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall in Böblingen nicht mehr fahrtüchtig. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Da er mutmaßlich eine rote Ampel missachtet hat, ist ein VW-Fahrer mit einem Dacia kollidiert. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.















Link kopiert

Zwei Autofahrer sind in Böblingen an der Ausfahrt der B464 an einer Ampelkreuzung zusammengestoßen und haben sich bei dem Unfall leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 78-jährige Fahrer eines Dacia die Ausfahrt der B464 entlang und wollte nach links auf die Landesstraße in Richtung Dagersheim abbiegen.

Dabei stieß er demnach mit einem 32 Jahre alten VW-Fahrer zusammen, der auf der Landesstraße in Richtung Böblingen unterwegs war. Die Polizei geht davon aus, dass der VW-Fahrer dabei eine rote Ampel missachtete.

Bei dem Unfall wurden laut Polizei beide Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte den 78-Jährigen sicherheitshalber in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf etwa 14.000 Euro.