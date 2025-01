Böblingen: Porsche beschädigt und Notiz hinterlassen

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: KRZ

Eine unbekannte Person hat einen Porsche in Böblingen beschädigt, weil sie sich mutmaßlich über den Parkstil des Porschefahrers aufgeregt hat.











In Böblingen hat eine unbekannte Person am Mittwochabend einen Porsche beschädigt – und hat zusätzlich eine Notiz an dem Auto hinterlassen.

Der Vorfall trug sich laut Polizeibericht zwischen 19.15 Uhr und 21.30 Uhr in der Nürtinger Straße in Böblingen zu. Offenbar hatte sich der unbekannte Täter dermaßen über das Parkverhalten des Porsche-Besitzers aufgeregt, dass er die Fahrertür des Autos vermutlich mit einem Metallrohr beschädigte. Der Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro. Nach Angaben der Polizei hinterließ der noch unbekannte Täter eine Notiz, mit welcher er auf ein fehlerhaftes Parken hinwies.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Telefon 07031 / 13 2500 oder per Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.