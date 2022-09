1 Manchmal bleibt den Eltern nur ein Grab. Foto: dpa//Martin Schutt

Der Verlust eines Kindes ist ein Albtraum, ein Schock für alle Eltern. Das eigene Kind hatte das Leben vor sich, hatte seinen Platz im Lebensentwurf der Eltern. Kinder sterben bereits während der Schwangerschaft, werden tot geboren oder sterben in den ersten Lebenstagen. Sie sterben durch Unfälle, durch Krankheiten, andere nehmen sich das Leben. Zurück bleiben Trauernde: Väter, Mütter, Geschwister, Großeltern – der Tod eines Kindes ist immer auch eine Familienkrise.

Die Gesprächsgruppe „Eltern im Schatten“ bietet seit nunmehr 29 Jahren einen schützenden Raum. Hier kann der Weg in ein neues Leben durch das Leid hindurch, nicht am Leid vorbei, versucht werden. Hier findet sich Gemeinschaft von gleichfalls Betroffenen, begleitet von einem fachkundigen Team ebenfalls Betroffener.

„Eltern im Schatten“ beginnt jedes Jahr im Herbst neu. Die ersten Treffen der neuen Gruppe sind – unter Einhaltung der geltenden Corona-Hygienemaßnahmen - am 20. September und 4. Oktober, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr. Alle weiteren Termine werden in der Gruppe vereinbart. Die Treffen finden in der Regel im Haus der Begegnung, Berliner Straße 39, in Böblingen statt. Parkplätze am Haus sind vorhanden.

Interessenten sollten sich anmelden bei Elisabeth Maurer, Telefon 0 70 31/ 60 25 13. Die Trauergruppe ist ein Angebot des Hauses der Familie Sindelfingen und des evangelischen Kirchenbezirks Böblingen.