1 Bereits 2018 war der damalige Leiter des Böblinger Abfallwirtschaftsbetriebs, Wolfgang Bagin (Mitte), in Tunesien. Foto: Landratsamt Böblingen

Der Landkreis Böblingen unterstützt eine tunesische Kommune beim Bau einer Anlage für Kompost. Zuletzt war ein Wertstoffhof für Plastik, Kartons und Dosen erfolgreich eingerichtet worden.















Zu einem partnerschaftlichen Treffen der tunesischen Partnerstadt El Guettar und des Abfallwirtschaftsbetriebs Böblingen (AWB) ist es Ende September anlässlich der fünften kommunalen Partnerschaftskonferenz zwischen deutschen und afrikanischen Kommunen in Dresden gekommen. Organisiert wurde die Konferenz im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durch die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt. Nach dem mehrtägigen Austausch in Dresden begaben sich die Gäste aus El Guettar nach Böblingen, um während ihres zweiten Besuchs weitere Anlagen des Betriebs kennenzulernen und die Erfahrungen aus Böblingen mit in die Heimat zu nehmen.

Tunesier besuchen Häckselplatz in Sindelfingen

Im Fokus des Interesses stand das Kompostwerk in Kirchheim/Teck. Diese Anlage und auch den Häckselplatz in Sindelfingen besuchte die Delegation, da in Tunesien ebenfalls eine Kompostieranlage in Planung ist. Der Bau wird durch Bundesmittel gefördert. Oberstes Ziel für die tunesische Kommune ist die Entwicklung von der reinen Abfallentsorgung hin zu einer Kreislaufwirtschaft: Nach dem im Jahr 2020 gelungenen Start eines Wertstoffhofes für Plastik, Kartons und Dosen sollen nun die biologischen Abfälle aus der Oase nicht mehr weggeworfen, sondern kompostiert und der Oase wieder zugeführt werden. Verwertet werden dann nicht nur die häuslichen Bioabfälle, sondern auch der Grünschnitt der Palmen, die in der Oase wachsen.

Hinter der Kooperation steht das Bundesministerium

„Mit El Guettar pflegen wir seit 2016 eine Partnerschaft, die wir langfristig erhalten und deren klimarelevante Projekte wir mit unserer Kompetenz unterstützen. Dass Projekte so erfolgreich und engagiert durchgeführt werden, ist nicht unbedingt immer so, wie wir das auf dem Dresdner Kongress erfahren haben“, berichtete Wolfgang Hörmann, der Werkleiter des Böblinger Abfallwirtschaftsbetriebs. Um so stolzer ist man auf die Erfolge des Projekts mit El Guettar. Die Projektpartnerschaft zwischen dem AWB und der tunesischen Kommune entstand im Rahmen des kommunalen Wissenstransfers Maghreb-Deutschland. Diese Partnerschaft ist Teil eines Programms des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das durch die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit organisiert wurde mit dem Ziel der Stärkung kommunaler Entwicklung und Demokratie.