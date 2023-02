5 Im sechsten Stock des Möbelhauses in Böblingen sind Dachwohnungen. Dort war das Feuer ausgebrochen. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Am frühen Samstagmorgen ist ein Feuer auf dem Dach eines Möbelhauses in Böblingen ausgebrochen. Die obere Etage des Gebäudes ist bewohnt.















Die Feuerwehr ist am frühen Samstagmorgen zu einem Brand in einer Wohnung im sechsten Stock eines Gebäudes in Böblingen ausgerückt. In den unteren Stockwerken befindet sich ein Möbelhaus. Das berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand. Das Möbelhaus ist offenbar von dem Brand nicht betroffen und hat weiterhin geöffnet.

30 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar. Auch eine benachbarte Wohnung sei von dem Brand so stark beschädigt worden, dass derzeit niemand mehr dort wohnen kann. Unter anderem sei eine Familie mit einem einjährigen Kind von städtischen Mitarbeitern in eine Ausweichunterkunft gebracht worden.

Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro

Der Sachschaden soll mehrere Hunderttausend Euro betragen. Denn neben dem Schaden durch das Feuer sei auch Löschwasser in die Wohnungen im fünften Stock durch die Decke gedrungen.

Der Notruf war gegen 7 Uhr eingegangen. Daraufhin rückten die Einsatzkräfte in die Talstraße aus. Die Feuerwehr schickte Einsatzkräfte aus Böblingen und Dagersheim mit elf Fahrzeugen. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei sperrte die Talstraße während der Löscharbeiten zwischen der Wolfgang-Brumme-Allee und der Sindelfinger Straße bis etwa 8.30 Uhr. Der Verkehr wurde umgeleitet.