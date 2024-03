Bodenseekreis: Ein Toter und 400 000 Euro Schaden bei Gebäudebrand

1 Die Feuerwehr war am Samstagabend im Bodenseekreis im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Samstagabend ist ein Feuer in einem Haus im Bodenseekreis ausgebrochen. Einsatzkräfte finden bei Nachlöscharbeiten den leblosen Körper eines 26-Jährigen.











Beim Brand eines Hauses in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) ist ein Mann gestorben. Einsatzkräfte fanden den leblosen Körper des 26-Jährigen bei Nachlöscharbeiten in dem Zimmer, in dem mutmaßlich das Feuer ausgebrochen war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Vier weitere Bewohner konnten das Gebäude demnach selbst verlassen und blieben unverletzt.

Das Feuer war am Samstagabend im Anbau des Hauses ausgebrochen. Die Flammen griffen später auch auf das Dach über, wie es weiter hieß. Das Gebäude ist vorläufig nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 400 000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass der 26 Jahre alte Mann das Feuer selbst gelegt hat. Die genauen Umstände blieben zunächst unklar.