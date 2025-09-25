Bodensee-Wasser-Lauf in Esslingen: Woher kommt das Trinkwasser im Kreis Esslingen?
1
Sarah Kreidler und ihr Team halten in Esslingen dem Regen Stand. Foto: Roberto Bulgrin

Einfach Wasser aufdrehen – und schon läuft’s? Dahinter steckt ein weit verzweigtes System. In Esslingen mischt sich Bodensee- mit Quellwasser. Warum das gut für Verbraucher ist.

Durst? Nur kurz den Wasserhahn aufdrehen, und schon fließt glasklares Trinkwasser heraus. Aber woher genau kommt eigentlich das Trinkwasser im Kreis Esslingen? Um auf den Ursprung und auch die Zukunft unseres Trinkwassers aufmerksam zu machen, veranstaltet die Bodensee-Wasserversorgung einen siebentägigen Staffellauf, der dem gesamten Leitungsnetz folgt.

