Bodensee-Wasser-Lauf in Esslingen: Woher kommt das Trinkwasser im Kreis Esslingen?

Woher kommt das Trinkwasser im Kreis Esslingen?

Durst? Nur kurz den Wasserhahn aufdrehen, und schon fließt glasklares Trinkwasser heraus. Aber woher genau kommt eigentlich das Trinkwasser im Kreis Esslingen? Um auf den Ursprung und auch die Zukunft unseres Trinkwassers aufmerksam zu machen, veranstaltet die Bodensee-Wasserversorgung einen siebentägigen Staffellauf, der dem gesamten Leitungsnetz folgt.