Bodelshausen im Kreis Tübingen: Mann soll Bekannten mit Eisenstange auf den Kopf geschlagen haben

1 Die Polizei nahm den 41-jährigen Verdächtigen am Freitagabend fest. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Mann muss wegen versuchter Tötung in Untersuchungshaft. Er soll einen 61-jährigen Bekannten in dessen Wohnung in Bodelshausen mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen haben.











Link kopiert

Weil er einem Bekannten in Bodelshausen (Kreis Tübingen) mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen haben soll, sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts mit „dringendem Tatverdacht“ ermittelt, teilten die Polizei Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Tübingen am Samstag mit.

Laut den bisherigen Ermittlungen hatten sich die beiden Männer am Freitagabend in der Wohnung des 61 Jahre alten Opfers gestritten. Der Verdächtige soll seinen Bekannten mit einer Eisenstange geschlagen haben. Das Opfer habe schwere Verletzungen am Kopf erlitten. Der 41 Jahre alte Verdächtige soll dann in eine benachbarte Wohnung im selben Mehrfamilienhaus gegangen sein, wo die Polizei ihn später festgenommen habe.