BMW in Wernau entwendet: Mit gestohlenem Auto verunglückt – Polizei sucht flüchtigen Fahrer

1 Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines gestohlenen BMW. Foto: ernd Weißbrod

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Montag in Wernau (Kreis Esslingen) einen geparkten BMW geklaut. Wenig später baute er damit auf der A6 einen Unfall.











Link kopiert

Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen zum Diebstahl eines BMW 520d xDrive aufgenommen. Für den Besitzer gibt es keine guten Nachrichten: Das Fahrzeug ist nur noch ein Schrotthaufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht auf Montag den in der Robert-Bosch-Straße in Wernau abgestellten BMW. Wenig später war das Fahrzeug, an dem zwischenzeitlich andere Kennzeichen angebracht waren, in einen Unfall verwickelt, teilt die zuständige Polizeidirektion Reutlingen mit.

Der Unfallverursacher war auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren

Gegen 3.40 Uhr ist der Fahrer den Angaben zufolge auf der Autobahn 6 in Richtung Nürnberg auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren. Der BMW kam in der Folge von der Fahrbahn ab und blieb stark beschädigt liegen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte war der Unfallverursacher und mutmaßliche Fahrzeugdieb zu Fuß geflüchtet.

Die Polizei bittet um Beobachtungen, die möglicherweise mit dem Fahrzeugdiebstahl, auch schon an den Tagen vor der Tat, in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wernau unter der Telefonnummer 07021/501-0 entgegen.