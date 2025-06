BM-Wahl in Deizisau: Solo für Matrohs

1 Für die Bürgermeisterwahl in Deizisau ist Amtsinhaber Thomas Matrohs der einzige Bewerber. Foto: oh

Es gibt keine Gegenkandidatin und auch keinen Gegenkandidaten: Die Bürgermeistwahl in Deizisau am 29. Juni wird für Amtsinhaber Thomas Matrohs zum Solo-Lauf.











Ohne große Anspannung kann der Deizisauer Rathauschef Thomas Matrohs der Bürgermeisterwahl am 29. Juni entgegenblicken: Sein Name wird als einziger auf dem Stimmzettel stehen. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist hatte sich weder eine Gegenkandidatin noch ein Gegenkandidat beworben, so dass auf den Amtsinhaber ein klassisches Solo wartet.

Der 48-jährige Amtsinhaber wiederum hatte seine Bewerbung bereits in der ersten Minute der Frist in den Rathausbriefkasten eingeworfen und damit seine Absicht untermauert, in der 7000-Seelen-Gemeinde eine dritte Amtszeit antreten zu wollen. Erstmals zum Bürgermeister gewählt – sein Vorgänger Gerhard Schmid war nach 24 Jahren in den Ruhestand gegangen – wurde Matrohs im Juni 2009.

Schon bei der ersten Wiederwahl ohne Gegner

Seinerzeit behauptete er sich mit 63,3 Prozent der abgegebenen Stimmen gleich im ersten Wahlgang gegen Dirk Umbach-Spelz, der seinen Hut ebenfalls in den Ring geworfen hatte. Ohne Konkurrenz anzutreten, ist Thomas Matrohs indes ebenfalls schon gewohnt. Denn auch bei seiner ersten Wiederwahl im Jahr 2017 fanden sich keine Gegnerinnen oder Gegner. Bei einer Wahlbeteiligung von 41,9 Prozent erhielt er mit 99,7 Prozent indes einen deutlichen Vertrauensbeweis.

Ob es dieses Mal ähnliche Zahlen geben wird, ist allerdings eine andere Frage. Zum einen ging die Wahlbeteiligung zuletzt auch bei Bürgermeisterwahlen zurück. Zum anderen könnte es sein, dass der eine oder die andere in Deizisau dem Schultes seine am Ende gescheiterten Bemühungen, Landrat im Kreis Esslingen zu werden, krumm nimmt.

In jedem Fall aber will der amtierende Rathauschef die Wählerinnen und Wähler einmal mehr von sich und seiner Arbeit überzeugen. Dies wird er bei einigen Auftritten und Terminen ebenso tun, wie bei der offiziellen Kandidatenvorstellung am Dienstag, 24. Juni, in der Deizisauer Gemeindehalle. Von 19 Uhr an wird Matrohs dabei erläutern, was er in den nächsten acht Jahren im Ort so alles vor hat.