Bad Cannstatt – Stadtgestaltung 500 Quadratmeter großer Teppich liegt am Wilhelmsplatz

An diesem Samstag soll am Wilhelmsplatz in Stuttgart-Bad Cannstatt ein Kunstprojekt den Martin-Mayer-Steg verschönern. Initiator ist der Berliner Thilo Droste, der bei der Teppichgestaltung die Bürger mit ins Boot holte.