Bluttat in Remseck am Neckar: 48-Jähriger tötet Ehefrau und verletzt sich selbst schwer

Bluttat in Remseck am Neckar

1 Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Jens Büttner

Ein 48-Jähriger soll in einem Haus in Remseck (Kreis Ludwigsburg) seine Frau getötet haben. Danach habe er versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Die beiden 14 und 15 Jahre alten Söhne des Paares befanden sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls im Haus.











Ein 48 Jahre alter Mann soll am Donnerstagmorgen in einem Haus in Remseck am Neckar, im Stadtteil Neckargröningen, seine gleichaltrige Frau getötet und danach versucht haben, sich selbst zu töten. Einer der beiden 14 und 15 Jahre alten Söhne des Ehepaares, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls im Haus befanden, alarmierte den Rettungsdienst, der den schwer verletzten Vater in ein Krankenhaus brachte.

Wie die Polizei meldet, war es am frühen Morgen zu der Tat gekommen. Nachdem einer der Söhne den Rettungsdienst gerufen hatte, alarmierten die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes gegen 6 Uhr die Polizei. Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass die 48-jährige tote Frau und auch der 48 Jahre alte Mann in dem Haus wohnhaft sind.

Sohn alarmiert den Rettungsdienst

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll der tatverdächtige Mann seiner Ehefrau tödliche Verletzungen zugefügt und anschließend versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Die beiden Söhne des Paares blieben unverletzt und wurden in die Obhut von Verwandten gegeben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/