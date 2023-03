1 Die portugiesische Polizei am Tatort – sie berichtet von zwei Toten. Foto: IMAGO/GlobalImagens/IMAGO/Leonardo Negrão

Nach Polizeiangaben hat es zwei Tote bei einem Angriff bei einem muslimischen Zentrum in Lissabon gegeben, wie Nachrichtenagenturen melden. Mehrere Menschen seien zudem verletzt worden, teilte die portugiesische Polizei am Dienstag mit. Demnach wurde der mutmaßliche Täter festgenommen.

Portugiesische Medien berichten außerdem, dass es sich bei den Opfern um zwei Frauen gehandelt haben soll und der Angreifer mit einem Messer bewaffnet war. Der Angreifer sei demnach durch einen Schuss durch die Polizei verletzt worden.

Die Polizei hat die Medienberichte zwischenzeitlich bestätigt. Der Mann habe den Angriff mit einem "großen Messer" ausgeführt, teilten die Beamten mit. Der Verdächtige sei in ein Krankenhaus in der portugiesischen Hauptstadt gebracht worden, nachdem er von der Polizei angeschossen worden sei.

Ministerpräsident spricht Beileid aus

Der Angriff ereignete sich in der Nähe des ismailitischen Zentrums in Lissabon. Der schiitischen Glaubensgemeinschaft gehören etwa 15 Millionen Menschen in rund 30 Ländern an. In Portugal gibt es etwa 7000 Gläubige.

Portugals Ministerpräsident Antonio Costa sprach den Opfern und der ismailitischen Gemeinde seine Solidarität und sein Beileid aus. Es sei jedoch verfrüht, "diesen kriminellen Akt in irgendeiner Weise zu interpretieren".