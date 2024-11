Bluttat in Hochdorf: Nach Streit bei Asylunterkunft gestorben - Festnahme

Bluttat in Hochdorf

1 In Hochdorf im Kreis Esslingen kam es zu der Bluttat. Foto: dpa/Marius Bulling

Ein Streit in der Umgebung einer Asylunterkunft eskaliert - mit tödlichem Ausgang für einen Menschen. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.











In der Nähe einer Unterkunft für Asylbewerber bei Hochdorf (Kreis Esslingen) ist ein Mensch nach einem Streit gestorben. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatten ersten Erkenntnissen zufolge zwei Menschen miteinander gestritten. Weshalb, sei bislang unklar. Dabei sei einer der beiden so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb. Ein möglicher Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Zuvor hieß es, der Streit sei in der Unterkunft gewesen, die Polizei korrigierte ihre Angaben.

Ob es sich bei dem toten Menschen um eine Frau oder einen Mann handelt, sagte die Polizei vorerst nicht. Vermutlich wohnten die beiden Beteiligten in der Unterkunft, das müsse aber noch überprüft werden, wie der Pressesprecher weiter sagte.

Der Einsatz und die damit zusammenhängende Fahndung lief den Angaben zufolge am Mittag noch. Weitere Details gab es zunächst keine.