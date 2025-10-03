Bluttat in Esslingen: 18-Jähriger nach Messerangriff festgenommen

1 Nach einem Messerangriff sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Foto: Soeren Stache/dpa

Ein 18-Jähriger Mann soll einen 35-Jährigen am Donnerstagabend im Streit mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.











Weil er eines versuchten Tötungsdelikts verdächtigt wird, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen gegen einen 18 Jahre alten Heranwachsenden. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am Donnerstagabend einen 35-jährigen Mann nach einem Streit mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der 18-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf der Tatverdächtige am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in der Esslinger Pliensauvorstadt auf den 35-Jährigen und einen Zeugen, die zusammen mit einem Hund spazieren gingen. Unvermittelt soll der 18-Jährige auf den Hund des Geschädigten eingetreten haben, worauf sich ein Streit entwickelte, der in eine handgreifliche Auseinandersetzung ausartete, heißt es im Polizeibericht. Dabei soll der Tatverdächtige nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ein Messer eingesetzt haben, mit dem er seinen Kontrahenten schwer verletzte. Der 35-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht.

Verdächtiger lässt sich widerstandslos festnehmen

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort widerstandslos von der Polizei festgenommen werden. Das mutmaßlich bei der Tat verwendete Messer konnten die Beamten später in Tatortnähe sicherstellen. Am Freitagnachmittag wurde der 18-jährige afghanische Staatsangehörige schließlich dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl, der umgehend in Vollzug gesetzt wurde. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei besonders zum Ablauf und zu den Hintergründen der Tat dauerten bei Redaktionsschluss noch an.