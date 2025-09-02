1 Bei der totalen Mondfinsternis verfärbt sich der Himmelskörper rot. Foto: Silas Stein/dpa

Am Sonntag ist im Kreis Esslingen ein Blutmond zu sehen. Schon vorab kann man einiges unternehmen, während man wartet. Wann beginnt die Mondfinsternis und wo hat man den besten Blick?











Vom Heidengrabenturm auf der Schwäbischen Alb haben Betrachter am Sonntag eine gute Aussicht auf die totale Mondfinsternis. Den Turm beim Keltenmuseum in Erkenbrechtsweiler empfiehlt Jürgen Henzler, Vorsitzender der Astronomischen Vereinigung in Nürtingen, für das seltene Himmelsspektakel. „Allerdings sind die Bedingungen am 7. September nicht optimal.“ Da könnten manche enttäuscht werden.

Schlechter als gedacht sei auch die Aussicht beim Perseidenregen im August gewesen. Auch für den 7. September zeigen Wetterprognosen abends einen bedeckten Himmel an. Henzler geht aber davon aus, dass die rötliche Färbung des Mondes zu sehen sein wird. Um die totale Mondfinsternis stimmungsvoll zu erleben, rät der Experte zur Fahrt auf die Alb. Da ist auch die Lichtverschmutzung gering. Wer früher kommt, kann den Astronomischen Lehrpfad entdecken, der beim Burrenhof beginnt. Neben dem Keltenmuseum gibt es einen Parkplatz, der allerdings gebührenpflichtig ist.

Spektakel in der Region Stuttgart: Der Mond wandert durch den Schatten der Erde

Was passiert, wenn gegen Abend die Mondfinsternis beginnt? Die voll beleuchtete Mondkugel wandert durch den Schatten der Erde und wird dabei verfinstert. Das Naturereignis beginnt mit Eintritt des Mondes in den Halbschatten der Erde gegen 17.27 Uhr. Eine Stunde später gerät er in den Kernschatten. Gegen 19.30 Uhr beginnt die totale Mondfinsternis.

Vom Heidengrabenturm ist die Mondfinsternis schön zu erleben. Foto: Ines Rudel

„Bis wir hier etwas sehen, dauert das länger“, sagt Henzler. „Denn zunächst verdecken die Berge der Schwäbischen Alb im Kreis Esslingen den Blick.“ Außerdem sei es am Beginn der Mondfinsternis noch hell. Erst gegen Ende um 20.30 Uhr, wenn der Himmel dunkel wird, habe man einen guten Blick. „Eine Mondfinsternis ist immer mit Vollmond verbunden“, erklärt Jürgen Henzler. Der ist am Sonntag um 20.09 Uhr. Die Mondfinsternis dauert bis etwa 20.53 Uhr. Dann schiebt sich der Vollmond aus dem Kernschatten heraus, bevor er ihn gegen 21.57 Uhr ganz verlässt.

Öffnet die Sternwarte in Nürtingen?

Ob die Sternwarte in Nürtingen Am Lerchenberg 69 für die totale Mondfinsternis öffnen wird, kann Henzler noch nicht sagen. „Das entscheiden wir je nach Wetterlage.“ In den Ferien seien auch viele seiner Ehrenamtlichen noch verreist, sagt der Vereinschef. Da werde man auf der Homepage kurzfristig unter: www.sternwarte-nuertingen.de informieren. Braucht man eine bestimmte Ausrüstung, um den Mond zu beobachten? „Das bloße Auge reicht“, sagt Henzler. Wer Details sehen möchte, der braucht dazu professionelle Technik.

Wer sich die Wartezeit bis zur Mondfinsternis verkürzen oder danach noch etwas unternehmen will, kann am Esslinger Hafenmarkt bei der Wein-Lounge Station machen. Mehr als zehn Weinstände und Cocktailbars sowie Essensstände laden zum Weinfest ein. Junge Winzerinnen und Winzer präsentiert das Team um Markus Hägele und Enzo Messinese dabei ebenso wie die ältere Generation.

Das Fuenfbisneun lädt vor der Mondfinsternis zum Entspannen ein. Foto: Roberto Bulgrin

Im Kino am Campus läuft passend zur Mondfinsternis Jim Jarmuschs Film „Night on Earth“. Beginn ist um 20.30 Uhr. Das Fuenfbisneun im Merkelpark lädt von 17 bis 19 Uhr zum Konzert mit Different Paul ein. Im Skulpturenpark der Villa Merkel, die Esslingens Galerie beherbergt, gibt es sonntags von 14 bis 20 Uhr kalte Getränke, Cocktails und Snacks unter freiem Himmel. Die Kunstvilla hat am Sonntag von 11 bis 18 Uhr offen. Da ist die Ausstellung „(K)eine Pause - Ausruhen im digitalen Zeitalter“ zu sehen.