Blutkonserven werden knapp: Sind die Kliniken im Kreis Esslingen ausreichend versorgt?
1
Das DRK benötigt dringend Blutspenden, um die Versorgung der Patienten in Kliniken und Krankenhäusern sicherstellen zu können. Foto: Patrick Pleul/dpa

Der DRK-Blutspendedienst warnt vor einem drohenden Engpass bei der Versorgung der Krankenhäuser. Bei einigen Blutgruppen ist es schon eng.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) schlägt Alarm: In vielen Bundesländern ist Blut Mangelware – und das schon seit Wochen. Mancherorts ist der Nachschub für die Krankenhäuser bereits ins Stocken geraten. Die Medius Kliniken des Kreises Esslingen spüren indes nichts von einem Versorgungsengpass: Alle drei Krankenhäuser in Nürtingen, Kirchheim und Ostfildern Ruit würden derzeit über einen ausreichenden Vorrat an Blutkonserven verfügen, heißt es.

