Blues und mehr in Wernau: Hausmusik, Sessions und Blue Deal in der Blues-Base

Blues-Base-Sessions gibt es in Wernau am 23. und am 30. Januar wieder.

Mit dem bewährten Konzept eröffnet der Verein Blues in Town das Jahr 2026. Zum Abschluss des Monats kommt die Band Blue Deal in die Wernauer Blues-Base.











Winterpause ist nicht: Mit gleich einem halben Dutzend an Terminen startet der Esslinger Verein Blues in Town ins Jahr 2026. Gesetzt wird dabei erneut auf die ebenso bewährte wie beliebte Mischung aus Sessions und Konzerten, die allesamt in der Blues-Base in Wernau (Talstraße 15) stattfinden.

Los geht’s bereits an diesem Montag, 5. Januar, um 19.30 Uhr mit der BIT-Hausmusik. Unter dem Motto „Blues & Co.“ steht die Bühne, wie es seitens des Vereins heißt „offen für jedermensch, der Freude am gemeinsamen akustischen Musizieren hat“. Die gleiche Devise gilt auch genau zwei Wochen später, am 19. Januar zur gleichen Zeit.

Elektrische und akustische Sessions

Am Freitag, 9. Januar, steigt dann von 20 Uhr an die erste Blues-Base-Session des Jahres, bei der Musikerinnen und Musiker, aber auch Sängerinnen und Sänger Bühnenerfahrung vor Publikum sammeln können. Für einen Auftritt hat sich die Soul & Blues Band bereits angesagt. Wer die Open Stage ebenfalls nutzen möchte, kann sich noch per E-Mail (sessions@bluesintown.de) melden – oder auch spontan vorbeikommen.

Zwei weitere Sessions steigen in der Blues-Base am 23. sowie am 30. Januar: am ersten Freitag eine „elektrische“, am zweiten eine „akustische“. Zwanglos mitmischen kann dabei jeweils von 20 Uhr an jeder und jede, ob mit oder ohne Band-Erfahrung. Gespielt werden entweder Stücke, deren Struktur, Melodie und Groove allen bekannt sind, oder es wird eben frei improvisiert. Auch für die beiden Sessions ist eine Anmeldung für die Organisatoren hilfreich.

Blues-Rock from Southern Black Forest

Ein Blues-Base-Special gibt es zum Monatsabschluss am Samstag, 31. Januar. Zu diesem kommt die Formation Blue Deal nach Wernau und serviert „Blues-Rock from Southern Black Forest“. Das Quartett, dem Tom Vela, Jürgen Schneckenburger, Willi Macht und Altmeister Joe Fischer angehören, hat national wie international bereits an mehreren Blues-Challenges teilgenommen. Das Konzert in der Blues-Base beginnt um 20 Uhr.