Blog zum Esslinger Zeitung Lauf: Am Sonntag geht es bei EZ-Lauf durch die Esslinger Altstadt

Am Sonntag geht es bei EZ-Lauf durch die Esslinger Altstadt

1 Am Sonntag, 7. Juli starten die Läuferinnen und Läufer beim Esslinger Zeitung Lauf. Foto: Herbert Rudel (Archivfoto)

Verfolgen Sie den Eßlinger Zeitung Lauf in unserem Live-Blog: Wir versorgen Sie mit aktuellen Informationen, Bildern und Videos - außerdem haben wir alles Wissenswerte rund um das Event zusammengestellt.











Esslingen - Am Sonntag, 7. Juli, geht es für die Läuferinnen und Läufer in acht Altersklasssen - von den Bambini bis zu den Senioren - beim 24. Esslinger Zeitung Lauf durch die historische Esslinger Altstadt. In unserem Blog gibt es alle Informationen, Fotos und Videos rund um das sommerliche Lauf-Event.