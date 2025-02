Blitzermarathon in Baden-Württemberg: Wann Autofahrern im Südwesten hohe Bußgelder drohen

1 Auch in Stuttgart sind während der „Speedweeks“ mehr Geschwindigkeitskontrollen zu erwarten. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Zweimal im Jahr finden in Deutschland sogenannte Speedweeks statt. In diesen Wochen führt die Polizei verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch. Nun stehen die Zeiträume fest.











Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Unfallursachen. Obwohl dies allgemein bekannt ist, halten sich Autofahrer nicht immer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das kann teuer werden – besonders in der Woche vom 6. bis 13. April. Denn dann findet die nächste sogenannte Speedweek statt.

Die „Speedweek“ ist eine Aktion des europäischen Verkehrspolizeinetzwerks Roadpol. Ziel der Aktion ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Um das zu erreichen, werden in der Woche deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt als sonst. Wie in den vergangenen Jahren beteiligt sich auch in diesem Jahr die Polizei in Deutschland an der Aktion – wenngleich nicht in allen Bundesländern.

Erster Blitzermarathon vom 6. bis 13. April

Wie der ADAC bekannt gab, nimmt die Polizei Baden-Württemberg wieder an der Aktion teil. Der Höhepunkt der ersten Aktionswoche (6. bis 13. April) steigt demnach am Mittwoch, dem 9. April. An diesem Tag werden die meisten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Betroffen sind sowohl Autobahnen und Bundesstraßen als auch innerörtliche Straßen. Die Kontrollen konzentrieren sich auf unfallträchtige Streckenabschnitte sowie auf Bereiche mit besonderer Gefährdungslage, etwa aufgrund von Schulen oder Baustellen.

Zweite „Speedweek“ vom 4. bis 10. August

Die zweite „Speedweek“ ist für den Zeitraum vom 4. bis 10. August angekündigt – also in den Sommerferien. An der zweiten Aktionswoche nehmen in der Regel weniger Bundesländer teil. Noch stehen die Teilnehmer für die „Speedweek“ im August nicht fest. Im vergangenen Jahr beteiligte sich die Polizei Baden-Württemberg an der Aktion.

Bei den Radarkontrollen setzt die Polizei sowohl stationäre als auch mobile Messgeräte ein. Beim Blitzermarathon im April 2024 in Baden-Württemberg gab es landesweit 250 Fahrverbote, davon allein 85 in der Region Stuttgart.

Blitzermarathon und Bußgeldkatalog

Seit der Novellierung der Straßenverkehrsordnung im November 2021 gelten verschärfte Bußgelder für Temposünder. Hier ein Überblick über die aktuellen Bußgelder:

Bis 10 km/h zu schnell: 30 € (innerorts), 20 € (außerorts)

11-15 km/h: 50 € (innerorts), 40 € (außerorts)

16-20 km/h: 70 € (innerorts), 60 € (außerorts)

21-25 km/h: 115 € und 1 Punkt (innerorts), 100 € und 1 Punkt (außerorts)

26-30 km/h: 180 € und 1 Punkt (innerorts), 150 € und 1 Punkt (außerorts)

31-40 km/h: 260 € und 2 Punkte (innerorts), 200 € und 1 Punkt (außerorts)

Spätestens bei Verstößen im Punktebereich kommt man nach einer Radarkontrolle nicht mehr mit einem einfachen Verwarnungsgeld davon, sondern es wird ein saftiges Bußgeld fällig, bei dem auch noch Verwaltungsgebühren kassiert werden.